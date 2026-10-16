Farrukhabad News: गाजे-बाजे संग जनकपुर पहुंची बरात, झांकियों ने मोहा मन

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कमालगंज की रामलीला में रामजन्मोत्सव से छठवें दिन राम बरात शोभायात्रा के अलौकिक उत्सव में श्रद्धालु डूब गए। फतेहगढ़ की ओर से ऐतिहासिक तपस्वी वाले बाग के पास से राम बरात आगे बढ़ी। सबसे आगे बैंड और फिर भगवान गणेश की झांकी चल रही थी। विद्या की देवी मां सरस्वती, महादेव, राधा-कृष्ण, बांकेबिहारी, हनुमानजी, लक्ष्मीजी-विष्णु, नारद-विश्वामित्र की झांकियां भी मन मोह रही थीं। विज्ञापन

सड़क पर खेला जा रहा नंदी का रोड शो रोमांच भर रहा था। मयूरी राधाकृष्ण रोड शो, खरगोश पांडा रोड शो के चारों ओर भीड़ रही। गोरिल्ला डांस में बच्चे जमकर झूमे। रामलीला कमेटी अध्यक्ष अजय माहेश्वरी, संरक्षक केशव गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मदन माहेश्वरी, महामंत्री डॉ. शिवकुमार गोयल, कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल आदि भी व्यवस्था बनाने में शामिल रहे। (संवाद) कमालगंज की रामलीला में रामजन्मोत्सव से छठवें दिन राम बरात शोभायात्रा के अलौकिक उत्सव में श्रद्धालु डूब गए। फतेहगढ़ की ओर से ऐतिहासिक तपस्वी वाले बाग के पास से राम बरात आगे बढ़ी। सबसे आगे बैंड और फिर भगवान गणेश की झांकी चल रही थी। विद्या की देवी मां सरस्वती, महादेव, राधा-कृष्ण, बांकेबिहारी, हनुमानजी, लक्ष्मीजी-विष्णु, नारद-विश्वामित्र की झांकियां भी मन मोह रही थीं।सड़क पर खेला जा रहा नंदी का रोड शो रोमांच भर रहा था। मयूरी राधाकृष्ण रोड शो, खरगोश पांडा रोड शो के चारों ओर भीड़ रही। गोरिल्ला डांस में बच्चे जमकर झूमे। रामलीला कमेटी अध्यक्ष अजय माहेश्वरी, संरक्षक केशव गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मदन माहेश्वरी, महामंत्री डॉ. शिवकुमार गोयल, कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल आदि भी व्यवस्था बनाने में शामिल रहे। (संवाद)

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कमालगंज। बरषि सुमन सुर सुंदर गावहिं, मुदित देव दुंदुभि बजावहिं... अर्थात अयोध्या से जनकपुर के लिए निकली चारों भाइयों की बरात को देखकर देवदुंदुभियों ने फूल बरसाते हुए गीत गाए। देवतागणों ने आनंदित होकर नगाड़े बजाये। बृहस्पतिवार को राम बरात शोभायात्रा में मानो यही भाव दिखा। बरात में शामिल झांकियों ने मन मोहा तो रोड शो ने धूम मचाई। डीजे की धुन पर युवा मंडली जमकर झूमी। बरात के जनकपुर पहुंचने पर राम-सीता के जयकारों से मैदान गूंज गया।