फर्रुखाबाद। शहर के सातनपुर मंडी स्थित इफको केंद्र पर डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग कर किसानों पर पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। किसानों की शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी ने इफको केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इससे केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई होना तय है।जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। सातनपुर मंडी स्थित इफको केंद्र पर डीएपी के साथ नैनो यूरिया की बोतल देने की किसानों ने शिकायत की। इस पर उन्होंने इफको केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है।