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यह झील विकास खंड राजेपुर की ग्राम पंचायत नगला हूसा में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4.650 हेक्टेयर है। जिला पंचायत ने जुलाई 2022 में इसके सुंदरीकरण पर 1.29 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसके अलावा मनरेगा से वर्ष 2018-19 में पचास लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई थी। चार साल पहले तक नवंबर में सर्दी शुरू होते ही पांच से अधिक प्रकार के आने वाले विदेशी पक्षियों ने अब मुंह मोड़ लिया है। पक्षियों के बैठने के स्थान कागजों पर ही बने हैं। कभी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार रहने वाली झील अब वीरान नजर आ रही है।धनराशि खर्च करने से पहले कई बड़े दावे किए गए थे। झील में बैठने और तैरने के लिए विशेष व्यवस्था का वादा था। सुंदरीकरण के नाम पर हुआ काम अब केवल कागजों तक सीमित है। इंटरलॉकिंग धंस चुकी है और बेंचें भी टूट चुकी हैं। सौर ऊर्जा लाइटें खराब पड़ी हैं और चारों तरफ गंदगी फैली है। सर्दी शुरू होते ही यहां कई प्रजातियों के पक्षी आते थे। इनमें बार हेडेड गूज और ब्लैक हेडेड आईबिस शामिल हैं। जलकुंभी फैलने के कारण इस बार एक भी पक्षी नहीं आया है। रखरखाव के अभाव में झील की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।वर्जनकुठिला झील को वेटलैंड घोषित कर इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब झील से पचास मीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं होगा। सुंदरीकरण और जलकुंभी सफाई का नया प्रस्ताव वेटलैंड कमेटी को भेजा गया है। प्रशासन को जल्द ही इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। -राजीव कुमार, वन अधिकारी