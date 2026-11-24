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फोटो-2 जीआईसी फतेहगढ़ की लैब में धूल फांक रहे उपकरण । संवादफोटो-3 जीजीआईसी फतेहगढ़ में लैब के बंद उपकरण। संवाद-30 से अधिक स्कूलों में प्रयोगशालाएं, जिम्मेदार नहीं देते ध्यान-विषयवार प्रवक्ता व लैब सहायक के बिना हो रहा प्रायोगिक अभ्याससंवाद न्यूज एजेंसीफर्रुखाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी तक होगी। इससे पहले प्रायोगिक परीक्षाएं होना तय हैं। इसके लिए स्कूलों में लैब कितनी तैयार हैं, इसकी पड़ताल करने पर बदहाली ही नजर आई। ज्यादातर प्रयोगशालाओं की यह स्थिति है कि एकबारगी समझ में नहीं आता कि लैब है या अरसे से बंद पड़ी केमिकल फैक्टरी।उपकरण धूल फांक रहे हैं। विज्ञान प्रयोगशालाओं की हालत बद से बदतर है। 30 स्कूलों में विज्ञान लैब बने होने के दावे के बावजूद नियमित प्रायोगिक गतिविधियां ठप हैं। विषयवार प्रवक्ता व लैब सहायक का अभाव है। इसी से विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राएं प्रयोग नहीं सीख पा रहे हैं।विज्ञान वर्ग छात्र-छात्राओं को प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए अभ्यास जरूरी है। मगर स्कूलों में नियमित प्रयोग नहीं कराए जाते। ऐसे में छात्र किताबों में पढ़कर प्रयोगों की जानकारी करने को मजबूर हैं। इससे उपकरण चलाने और प्रयोग करने का अनुभव नहीं है। जीजीआईसी फतेहगढ़ में रसायन, भौतिक, जीव एवं गृह विज्ञान की लैब है। रसायन विज्ञान को छोड़ कर किसी भी विषय के न तो प्रवक्ता हैं न ही लैब सहायक। लिहाजा लैब बंद रहती हैं। प्रधानाचार्य दीपिका राजपूत खुद रसायन विज्ञान की शिक्षिका हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल कराए जाते हैं।जीआईसी फतेहगढ़ में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान की लैब है लेकिन प्रवक्ता व लैब सहायक नहीं हैं। जीव विज्ञान के शिक्षक इरफान अली व राजू अहिरवार हैं। इन्हीं पर लैबों की जिम्मेदारी है। प्रधानाचार्य बहोरनलाल व उप प्रधानाचार्य सुधीर मिश्रा भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं।जीजीआईसी राजेपुर भी बिना प्रवक्ता और लैब सहायक चल रहा है। भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान की लैब बंद हैं। गृह विज्ञान की शिक्षिका रीता यादव प्रयोग करवा देती हैं। प्रधानाचार्य ऋचा यादव ने बताया कि 630 छात्राएं हैं। स्टॉफ की कमी है। लैब सहायक व प्रवक्ता न होने से दिक्कत है। बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित होते ही शिक्षा सत्र के अंतिम चरण में प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होती हैं। तैयारी पर बुरा असर है।बोले जिम्मेदारसरकारी स्कूलों में सभी में लैब हैं। सहायता प्राप्त वाले विद्यालयों में भी लैब हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। जो शिक्षक विद्यालय में हैं उन्हीं से छात्र-छात्राओं की तैयारियां कराई जा रही है। स्टॉफ की कमी सभी जगह है।-संजीव कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक