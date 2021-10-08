Farrukhabad News: जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, छह महिलाएं घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:03 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:03 AM IST
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मोहम्मदाबाद। कस्बे के तकीपुर मोहल्ले में 26 नवंबर की शाम जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इसमें दोनों ओर से छह महिलाएं घायल हो गईं।
शाम करीब 7:30 बजे हुए इस विवाद में लात-घूंसे, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले। एक पक्ष से नीलम, वीना, चंद्रावती और मीरा घायल हुईं। दूसरे पक्ष से पूनम और सरिता को चोटें आईं। पुलिस ने घायल महिलाओं का मेडिकल कराया। डॉक्टर विकास राजपूत ने नीलम और पूनम की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यह तीसरी बार उनके बीच झगड़ा हुआ है। इससे पहले भी दो बार विवाद हो चुका है। तब पुलिस ने दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया था।
प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने बताया कि घायल महिलाओं का मेडिकल कराया गया है। कहा कि प्रार्थना पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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शाम करीब 7:30 बजे हुए इस विवाद में लात-घूंसे, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले। एक पक्ष से नीलम, वीना, चंद्रावती और मीरा घायल हुईं। दूसरे पक्ष से पूनम और सरिता को चोटें आईं। पुलिस ने घायल महिलाओं का मेडिकल कराया। डॉक्टर विकास राजपूत ने नीलम और पूनम की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यह तीसरी बार उनके बीच झगड़ा हुआ है। इससे पहले भी दो बार विवाद हो चुका है। तब पुलिस ने दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया था।
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प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने बताया कि घायल महिलाओं का मेडिकल कराया गया है। कहा कि प्रार्थना पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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