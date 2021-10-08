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शाम करीब 7:30 बजे हुए इस विवाद में लात-घूंसे, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले। एक पक्ष से नीलम, वीना, चंद्रावती और मीरा घायल हुईं। दूसरे पक्ष से पूनम और सरिता को चोटें आईं। पुलिस ने घायल महिलाओं का मेडिकल कराया। डॉक्टर विकास राजपूत ने नीलम और पूनम की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यह तीसरी बार उनके बीच झगड़ा हुआ है। इससे पहले भी दो बार विवाद हो चुका है। तब पुलिस ने दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया था।प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने बताया कि घायल महिलाओं का मेडिकल कराया गया है। कहा कि प्रार्थना पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।