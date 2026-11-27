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थाना नवाबगंज के गांव भगौरा निवासी राममूर्ति (75) पत्नी रामविलास 16 नवंबर को खेतों की ओर गई थीं। तभी उनके जेवर और नकदी लूटकर हत्या कर दी गई थी। शव पड़ा मिलने पर पुलिस ने छानबीन की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला कसने से मौत की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।पुलिस ने छानबीन के दौरान सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। एक फुटेज में गांव का ही दिनेश शाक्य (19) खेत की ओर जाता दिखाई दिया। इस पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि वह नोएडा भाग गया है। पुलिस उसे वहां से पकड़ लाई। सख्ती से पूछताछ पर उसने सच उगल दिया। बताया कि वह नोएडा में एक कंपनी में नौकरी करता है। दिवाली पर घर आया था। वह एविएटर गेम खेलता था। इसमें कई बार रुपये हार चुका था। उसे वापस नोएडा जाना था, लेकिन जेब खाली थी।इसी दौरान उसने राममूर्ति के कान में कुंडल देखे। उसने तय कर लिया कि कुंडल लूटकर रुपये का इंतजाम करेगा। उसने पता किया कि वृद्धा रोज खेतों में जाती है। 16 नवंबर को वह पहले से खेत में छिपकर बैठ गया। वृद्धा के खेत में पहुंचने पर उसने कुंडल छीनने का प्रयास किया। वृद्धा चिल्लाने लगी तो उसने अंगोछे से गला घोंटकर मार दिया और कुंडल लूटकर भाग गया।पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी आरती सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से सोने के कुंडल, मोबाइल और 150 रुपये बरामद हुए हैं। मुकदमे में लूट सहित दो धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इस दौरान एएसपी गिरीश कुमार सिंह मौजूद रहे।