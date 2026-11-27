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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नगला वीरबल निवासी सैनिक कौशलेंद्र सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह, मां पुष्पा और छोटा भाई अंकित घर पर रहते हैं। चार नवंबर की रात चोरों ने उनके घर में घुसकर कमरों और बक्सों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद चोर करीब 30 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोर सोने के चार हार, एक करधनी, दो चांदी की करधनी, दो सोने के हथफूल, तीन सोने की चेन, चार सोने की चूड़ियां, 12 सोने की अंगूठियां, सोने के कुंडल, एक जोड़ी झाले, नौ चांदी के सिक्के, पांच चांदी के बर्तन, तीन जोड़ी चांदी की पायल और एक जोड़ी चांदी की चप्पल ले गए थे।कौशलेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन अब तक घटना का खुलासा नहीं हो सका है। कौशलेंद्र के अनुसार, पुलिस ने अलीगंज क्षेत्र के कुछ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की थी, लेकिन उनसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सीओ कायमगंज अजय वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।घटना-एकसंदेह जताने पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई15 नवंबर की रात मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के हैवतपुर गढ़िया स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी दिनेश चंद्र शर्मा के घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर खिड़की की जाली तोड़कर और गेट की कुंडी खोलकर घर में घुस गए। इसके बाद एसी, इन्वर्टर, दो पंखे, सिलिंडर, बक्सा, बिछुआ, मंगलसूत्र, झुमकी और पायल चोरी कर ले गए। दिनेश की पत्नी सुधा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़िता ने कुछ लोगों पर संदेह भी जताया था, लेकिन अब तक पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है।घटना-दोसीसीटीवी में दिखे टप्पेबाज, फिर भी नहीं हुआ खुलासाअमृतपुर निवासी अमित कुमार अवस्थी की पत्नी इच्छा अवस्थी कादरीगेट थाने के पीछे रहती हैं। 25 अक्तूबर की शाम वह बाजार गई थीं। नया कोटा पार्चा गली के मोड़ पर दो युवकों ने जेवर साफ करने का झांसा देकर उनके कुंडल और मंगलसूत्र पार कर दिए।इसी तरह 16 अक्तूबर को तलैया फजल इमाम में साधु के वेश में पहुंचे तीन टप्पेबाजों ने गौरव बाथम की पत्नी मीना देवी को निशाना बनाया। आरोपियों ने उनकी झुमकी और पांच हजार रुपये ठग लिए। दोनों घटनाओं में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध जाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब तक आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।घटना-तीनमहिला के कुंडल तोड़कर भागे बाइक सवारों का नहीं लगा सुरागशमसाबाद थाना क्षेत्र निवासी सत्यनारायण की पत्नी मीना 17 अक्तूबर को आवास विकास कॉलोनी में थीं। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश उनके कानों से कुंडल तोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर कादरीगेट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक पुलिस बदमाशों का पता नहीं लगा सकी है। इससे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।