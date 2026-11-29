Farrukhabad News: कार की टक्कर से घायल सब्जी विक्रेता ने दम तोड़ा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:12 AM IST
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कमालगंज। कार की टक्कर से घायल मोपेड सवार सब्जी विक्रेता की शुक्रवार को कानपुर के हैलट अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद देर रात शव गांव पहुंचा तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई। शनिवार दोपहर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
गंगापार क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव निवासी रामनंदन कश्यप (45) फेरी लगाकर सब्जी बेचते थे। बृहस्पतिवार की सुबह मोपेड से नगला दाऊद मंडी में सब्जी लेने जा रहे थे। मंडी के सामने फतेहगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
सिर और पैर में गंभीर चोट होने पर उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। हालत बिगड़ने पर तिर्वा मेडिकल कॉलेज के बाद कानपुर हैलट भेजा गया। शुक्रवार को उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। पुत्र धर्मेंद्र ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। रामनंदन के दो पुत्र धर्मेंद्र और संदीप हैं। उनकी पत्नी की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। थानाध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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गंगापार क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव निवासी रामनंदन कश्यप (45) फेरी लगाकर सब्जी बेचते थे। बृहस्पतिवार की सुबह मोपेड से नगला दाऊद मंडी में सब्जी लेने जा रहे थे। मंडी के सामने फतेहगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
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सिर और पैर में गंभीर चोट होने पर उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। हालत बिगड़ने पर तिर्वा मेडिकल कॉलेज के बाद कानपुर हैलट भेजा गया। शुक्रवार को उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। पुत्र धर्मेंद्र ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। रामनंदन के दो पुत्र धर्मेंद्र और संदीप हैं। उनकी पत्नी की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। थानाध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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