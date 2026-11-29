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गंगापार क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव निवासी रामनंदन कश्यप (45) फेरी लगाकर सब्जी बेचते थे। बृहस्पतिवार की सुबह मोपेड से नगला दाऊद मंडी में सब्जी लेने जा रहे थे। मंडी के सामने फतेहगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।सिर और पैर में गंभीर चोट होने पर उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। हालत बिगड़ने पर तिर्वा मेडिकल कॉलेज के बाद कानपुर हैलट भेजा गया। शुक्रवार को उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। पुत्र धर्मेंद्र ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। रामनंदन के दो पुत्र धर्मेंद्र और संदीप हैं। उनकी पत्नी की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। थानाध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।