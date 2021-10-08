Farrukhabad News: कार्तिक पूर्णिमा पर शृंगीरामपुर में आस्था का महासंगम
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:24 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:24 AM IST
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कमालगंज। कार्तिक पूर्णिमा पर तीर्थनगरी शृंगीरामपुर में करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। सोमवार रात आठ बजे से शुरू हुआ स्नान मंगलवार भोर तक जारी रहा। गंगा घाट पर हर-हर गंगे के जयकारे गूंजते रहे। महिलाओं के सामूहिक गंगा गीतों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। मध्यप्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने सबसे पहले स्नान कर पुण्य लाभ कमाया।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शृंगीरामपुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भिंड, ग्वालियर, दतिया और मुरैना से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सोमवार रात आठ बजे से ही स्नान शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ इटावा, औरैया और मैनपुरी से भी बड़ी संख्या में गंगा भक्त पहुंचे। मंगलवार तड़के भीड़ में तेजी से इजाफा हुआ। करीब 800 मीटर लंबे गंगा स्नान घाट पर पूरे समय आस्था का उल्लास छाया रहा।
स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य किया। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी का पूजन करने के साथ दीपदान भी किया। महिलाओं के समूह ढोलक-मंजीरों के साथ गंगा गीत गाते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीओ अमृतपुर, थानाध्यक्ष और भोजपुर चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। ग्राम पंचायत शृंगीरामपुर के प्रशासक अवनीश यादव पिंटू ने बताया कि करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया।
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उधर, भोजपुर और जंजाली नगला के गंगा तटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हरदोई की ओर तेरा अकबरपुर के सामने पक्के पुल के किनारे ढलान का रास्ता दुरुस्त न होने से स्नानार्थियों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी।
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कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शृंगीरामपुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भिंड, ग्वालियर, दतिया और मुरैना से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सोमवार रात आठ बजे से ही स्नान शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ इटावा, औरैया और मैनपुरी से भी बड़ी संख्या में गंगा भक्त पहुंचे। मंगलवार तड़के भीड़ में तेजी से इजाफा हुआ। करीब 800 मीटर लंबे गंगा स्नान घाट पर पूरे समय आस्था का उल्लास छाया रहा।
विज्ञापन
स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य किया। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी का पूजन करने के साथ दीपदान भी किया। महिलाओं के समूह ढोलक-मंजीरों के साथ गंगा गीत गाते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीओ अमृतपुर, थानाध्यक्ष और भोजपुर चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। ग्राम पंचायत शृंगीरामपुर के प्रशासक अवनीश यादव पिंटू ने बताया कि करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया।
विज्ञापन
उधर, भोजपुर और जंजाली नगला के गंगा तटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हरदोई की ओर तेरा अकबरपुर के सामने पक्के पुल के किनारे ढलान का रास्ता दुरुस्त न होने से स्नानार्थियों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी।