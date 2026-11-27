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आलू और सरसों की बोआई के बाद अब किसान गेहूं और तंबाकू की बोआई की तैयारी में जुटे हैं। इसके चलते डीएपी की मांग बढ़ गई है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से किसानों को परेशानी हो रही है। सहकारी समितियों पर सामान्य तौर पर सदस्य किसानों को ही खाद दी जाती है, जबकि इफ्को केंद्र पर इंतखाब देखकर खाद दी जाती है। इसी कारण यहां रोजाना किसानों की भीड़ लग रही है।बृहस्पतिवार की दोपहर खाद वितरण के दौरान केंद्र पर लंबी कतार लगी थी। कई किसान लाइन से अलग बैठकर बारी का इंतजार कर रहे थे। किसानों का कहना था कि खाद उपलब्ध होने के बावजूद भीड़ के कारण काफी देर इंतजार करना पड़ता है। गांव इज्हौर निवासी बीमार किसान आशाराम ने बताया कि लाइन में खड़े रहने और धक्कामुक्की से अधिक परेशानी होती है। खाद वितरण के लिए टोकन व्यवस्था शुरू करने की मांग की, ताकि किसानों को नंबर से खाद मिल सके और लंबे समय तक खड़ा न रहना पड़े।गांव चौखड़िया निवासी किसान नरसिंह ने बताया कि खाद लेने के लिए सुबह से ही लाइन लग जाती है। नंबर आने में तीन से चार घंटे लग जाते हैं। इससे काफी समय बर्बाद होता है। आरोप लगाया कि निजी दुकानों पर खाद की कालाबाजारी भी हो रही है।इफ्को केंद्र प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि सुबह केंद्र पर 338 बोरी डीएपी उपलब्ध थी। दोपहर में 400 बोरी और आने के बाद स्टॉक बढ़कर 738 बोरी का हो गया। केंद्र पर 369 बोरी एनपीके और 350 बोरी यूरिया भी उपलब्ध है। डीएपी 1350 रुपये और एनपीके 1950 रुपये बोरी दी जा रही है। एनपीके के मुकाबले डीएपी 600 रुपये सस्ती होने से किसान इसे अधिक पसंद कर रहे हैं।