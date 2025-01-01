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ग्रामीणों के मुताबिक, सड़क निर्माण के बाद उनके मकान सड़क के स्तर से काफी नीचे हो गए हैं। बारिश के दौरान तालाब का पानी बस्ती के घरों में घुस जाता है। चोक नालियों और तालाब का पानी गलियों व घरों के आसपास जमा रहता है। गजेंद्र गंगवार के ढहे मकान के मलबे के आसपास भी गंदा पानी भरा है।बस्ती की महिलाओं ने बताया कि सड़क ऊंची होने के कारण मकान नीचे हो गए हैं, जिससे सेप्टिक टैंक भी बंद हो गए हैं। घरों की निचली मंजिल पर पानी का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। नहाने, कपड़े धोने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए छत पर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि सड़क को और ऊंचा किया गया तो उनके मकान सड़क के मुकाबले और नीचे हो जाएंगे, जिससे जल निकासी की समस्या और गंभीर हो सकती है।ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से जलभराव की समस्या झेलने के बावजूद उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। प्रधान पूनम यादव ने बताया कि सड़क और नालियों का ढलान सही नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। कई बार नालियों की सफाई कराई गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। कहा कि भविष्य में सड़क ऊंची होने के बाद ही समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। तालाब को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दिया गया है।