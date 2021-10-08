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नगर पालिका परिषद कायमगंज की ओर से 23 नवंबर को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि जनगणना के द्वितीय चरण के तहत 16 से 30 नवंबर तक सभी प्रगणकों को अपने निर्धारित ईबी क्षेत्र में स्वगणना का कार्य कराना है। पर्यवेक्षकों की समीक्षा में 12 शिक्षक प्रगणकों ने 21 नवंबर तक कार्य शुरू नहीं किया था। इससे जनगणना की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।शिक्षक मनोज कुमार प्राथमिक विद्यालय झब्बूपुर, बेबी प्राथमिक विद्यालय जौरा, शिल्पी गंगवार प्राथमिक विद्यालय कुबेरपुर,संजय सिंह प्राथमिक विद्यालय मोहद्दीनपुर, अविनाश उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला खुमानी, निधि सक्सेना उच्च प्राथमिक विद्यालय अताईपुर जदीद, वंदना कटियार व बीना सिंह प्राथमिक विद्यालय इनायत नगर, अनुपम प्राथमिक विद्यालय चिलौली, अरविंद द्विवेदी प्राथमिक विद्यालय रशीदपुर, दीपक कुमार दीक्षित प्राथमिक विद्यालय मोहद्दीनपुर व अनिल प्रताप सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनपुर को नोटिस जारी किया गया है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सभी शिक्षकों को कार्य शुरू न करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। खंड शिक्षा अधिकारी कायमगंज को अपने स्तर से शिक्षकों को जनगणना का कार्य समय से पूरा कराने के लिए निर्देश दिए हैं।