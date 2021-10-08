Farrukhabad News: एसआईआर में लापरवाही पर 72 बीएलओ का रोका वेतन
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:02 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:02 AM IST
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फर्रुखाबाद। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने पर 72 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का नवंबर का वेतन रोक दिया गया है। बीएसए ने संबंधित सहायक अध्यापकों, शिक्षामित्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र कायमगंज के एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 24 नवंबर को पोर्टल पर एसआईआर कार्य की समीक्षा की गई थी। इसमें 72 बीएलओ के मोबाइल एप पर फार्म-6 भरने की प्रगति शून्य पाई गई। इनमें सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं।
अधिकारियों ने इसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए कार्य के प्रति लापरवाही माना है। निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं।
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इन विशेष अभियान दिवसों पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रखने, हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा प्राप्त आवेदनों का अभिलेखीकरण करने को कहा गया है।
इसके बावजूद एसआईआर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर बीएसए ने 72 बीएलओ का नवंबर माह का वेतन रोकते हुए सभी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जवाब की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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यह कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र कायमगंज के एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 24 नवंबर को पोर्टल पर एसआईआर कार्य की समीक्षा की गई थी। इसमें 72 बीएलओ के मोबाइल एप पर फार्म-6 भरने की प्रगति शून्य पाई गई। इनमें सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं।
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अधिकारियों ने इसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए कार्य के प्रति लापरवाही माना है। निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं।
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इन विशेष अभियान दिवसों पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रखने, हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा प्राप्त आवेदनों का अभिलेखीकरण करने को कहा गया है।
इसके बावजूद एसआईआर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर बीएसए ने 72 बीएलओ का नवंबर माह का वेतन रोकते हुए सभी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जवाब की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।