विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र कायमगंज के एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 24 नवंबर को पोर्टल पर एसआईआर कार्य की समीक्षा की गई थी। इसमें 72 बीएलओ के मोबाइल एप पर फार्म-6 भरने की प्रगति शून्य पाई गई। इनमें सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं।अधिकारियों ने इसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए कार्य के प्रति लापरवाही माना है। निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं।इन विशेष अभियान दिवसों पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रखने, हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा प्राप्त आवेदनों का अभिलेखीकरण करने को कहा गया है।इसके बावजूद एसआईआर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर बीएसए ने 72 बीएलओ का नवंबर माह का वेतन रोकते हुए सभी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जवाब की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।