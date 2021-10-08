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जिले के 1576 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2085 दिव्यांग बच्चे इनमें भाग लेंगे। खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 30 नवंबर से एक दिसंबर तक आयोजित होंगी। इनमें कुर्सी दौड़, ट्राईसाइकिल रेस, रस्साकशी, निबंध व कला प्रतियोगिताएं हैं। सदर तहसील में बढ़पुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद व नगर क्षेत्र के बच्चे शामिल होंगे। कायमगंज तहसील में नवाबगंज, शमसाबाद व कायमगंज ब्लॉक के बच्चों की प्रतियोगिता होगी। अमृतपुर तहसील में राजेपुर ब्लॉक के दिव्यांग बच्चे भाग लेंगे।कला प्रतियोगिता के विषय पर्यावरण, जल व वन्यजीव संरक्षण, स्वच्छ सुंदर स्कूल और वृक्ष बचाओ होंगे। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तहसील सदर को 45 हजार रुपये, कायमगंज को 40 हजार रुपये व अमृतपुर को 15 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। यह धनराशि टेंट, स्टेशनरी, पुरस्कार, जलपान व बच्चों के आवागमन पर खर्च होगी। तहसील स्तर के विजेता बच्चे तीन दिसंबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों को दो दिसंबर तक प्रतियोगिताओं की फोटो, दस्तावेज व बच्चों की सूची कार्यालय में देनी होगी।