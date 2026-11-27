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जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू हुई थी। जिले में कुल 191 जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त किया जाना है। अब तक करीब 130 भवनों को गिराया जा चुका है। इनमें से कई भवनों को लगभग दो माह पहले ही ध्वस्त किया गया था। इसके बावजूद मलबा विद्यालय परिसर में ही पड़ा है। इससे बच्चों की खेलकूद गतिविधियां ठप हो गई हैं। मलबे के कारण बच्चों को चोट लगने का खतरा भी बना है।ब्लॉक राजेपुर के जूनियर हाईस्कूल खंडौली, कंपोजिट विद्यालय सबलपुर, प्राथमिक विद्यालय रामपुर और इमादपुर सोमवंशी जैसे कई विद्यालयों में मलबा पड़ा है। विद्यालयों में पढ़ाई के साथ खेलकूद के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। मलबे के ढेर बच्चों को परिसर में खेलने से रोक रहे हैं। संबंधित ग्राम पंचायतों ने मलबा हटाना जरूरी नहीं समझा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मलबा जल्द हटवाया जाएगा।