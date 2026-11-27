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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर में सीबीसी, किडनी व लिवर की जांचे बंद हैं। विद्यावती, अनिल कुमार, गीता, दीप्ति और अनन्या समेत करीब 20 मरीजों की जांच डॉ. रजत कटियार ने लिखी थी लेकिन अस्पताल में मशीनें व जरूरी सामग्री उपलब्ध न होने ये उनकी जांच नहीं हो सकी। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जांच की सुविधा न मिलने से बाहर जाना पड़ रहा है। इससे समय व रुपये दोनों खर्च हो रहे हैं। सीबीसी मशीन खराब है। पांच दिन से जांच नहीं हो पा रही है। इसके बाद भी मशीन सही नहीं सही कराई गई है। विज्ञापन

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ. मानसिंह ने बताया मशीन खराब होने व वाटर समाप्त होने की जानकारी नहीं है। जानकारी कर समस्या का समाधान किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर में सीबीसी, किडनी व लिवर की जांचे बंद हैं। विद्यावती, अनिल कुमार, गीता, दीप्ति और अनन्या समेत करीब 20 मरीजों की जांच डॉ. रजत कटियार ने लिखी थी लेकिन अस्पताल में मशीनें व जरूरी सामग्री उपलब्ध न होने ये उनकी जांच नहीं हो सकी। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जांच की सुविधा न मिलने से बाहर जाना पड़ रहा है। इससे समय व रुपये दोनों खर्च हो रहे हैं। सीबीसी मशीन खराब है। पांच दिन से जांच नहीं हो पा रही है। इसके बाद भी मशीन सही नहीं सही कराई गई है।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ. मानसिंह ने बताया मशीन खराब होने व वाटर समाप्त होने की जानकारी नहीं है। जानकारी कर समस्या का समाधान किया जाएगा।

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अमृतपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। यहां पांच दिन से सीबीसी मशीन खराब है। वहीं बायोकेमिस्ट्री मशीन का वाटर खत्म होने से किडनी व लिवर की जांच भी बंद हैं। इसके अलावा एमटीबी चिप उपलब्ध न होने से करीब एक सप्ताह से टीबी की जांच नहीं हो पा रही है। जांचें न होने से मरीजों को बिना जांच कराए ही लौटना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें निजी पैथोलॉजी पर महंगे दामों में जांच करानी पड़ रही है।