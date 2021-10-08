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तहसील क्षेत्र के गांव ग दिउसी हुसैनपुर निवासी अशोक कुमार (42 ) बुधवार को आलू के खेत में पानी लगा रहे थे। खेत के पास स्थित पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। वहां से मधुमक्खी उड़कर आईं और अशोक पर हमला कर दिया। हमले की सूचना फोन से परिजन को दी। अशोक मधुमक्खियों से बचने के लिए खेत से भागे लेकिन भाग नहीं पाए और दूसरे खेत में बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन इलाज के लिए जिला मुख्यालय लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में मौत हो गई। अशोक के चार भाई सर्वेश कुमार, रामप्रताप, अवधेश कुमार हैं। पत्नी उमा, बेटा प्रशांत, निशांत और तीन पुत्रियां हैं।

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अमृतपुर। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव दिउसी हुसैनपुर में आलू की फसल में पानी लगा रहे किसान पर बुधवार की दोपहर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजन को किसान बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।