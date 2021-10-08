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माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक भी तैयारियों में जुट गए हैं। जिले में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के कुल 45131 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल परीक्षा केंद्र बनाए गए अहिल्याबाई होलकर इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जेएनवी रोड फतेहगढ़, रामस्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज पट्टी खुर्द, जनता इंटर कॉलेज खंडौली, आदर्श विद्यालय पितौरा, यशोदा देवी इंटर कॉलेज हरदुआ, एसडी इंटर कॉलेज, रखा बालिका इंटर कॉलेज व पुत्तूलाल गोमती देवी इंटर कॉलेज को इस बार केंद्र नहीं बनाया गया है।इनकी जगह सोनिया पायरिया इंटर कॉलेज लोको रोड, दुर्गा शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज कमालगंज, गोमती देवी इंटर कॉलेज कमालगंज, द्वारिका देवी कलावती आदर्श इंटर कॉलेज हमीरखेड़ा, एसआरआरएस पब्लिक स्कूल रतनपुर पमारान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकापुर, सरनाम सिंह इंटर कॉलेज मंझना, दयानंद सरला देवी इंटर कॉलेज ठंडी कुइयां और सिराज अयाज इंटर कॉलेज कुआंखेड़ा को केंद्र बनाया गया है।पिछले साल हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में कुल 46235 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। इस बार इनकी संख्या घटकर 45131 रह गई है। इस तरह पिछले साल के मुकाबले 1104 परीक्षार्थी कम हुए हैं।जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि बोर्ड ने इस बार नौ नए परीक्षा केंद्र बनाए हैं। पिछले साल के नौ केंद्रों को सूची से हटा दिया गया है।