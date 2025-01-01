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प्रतियोगिता में 50 मीटर बालिका प्राथमिक स्तर की दौड़ में शमसाबाद की शिवानी प्रथम, बढ़पुर की सोनाक्षी द्वितीय व नगर क्षेत्र की कृपा तृतीय स्थान पाया है। 100 मीटर बालिका उच्च प्राथमिक स्तर में मोहम्मदाबाद की गोल्डी प्रथम, बढ़पुर की रजनी द्वितीय व नवाबगंज की सौम्या तृतीय रहीं। बालक वर्ग में भोलेपुर के हर्ष प्रथम, शमसाबाद के आयुष द्वितीय व मोहम्मदाबाद के अक्षय ने तीसरे स्थान पर रहे।100 मीटर बालिका प्राथमिक स्तर में शमसाबाद की नंदनी प्रथम, नवाबगंज की स्वीटी द्वितीय और बढ़पुर की अनामिका तीसरे नंबर पर रहीं। बालक वर्ग में नवाबगंज के अनुष्क प्रथम स्थान, नगर क्षेत्र के अभय दूसरा स्थान व बढ़पुर के मोनू तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर बालक उच्च प्राथमिक स्तर में कमालगंज के समीर प्रथम, शमसाबाद के प्रतीक द्वितीय और मोहम्मदाबाद के आयुष तृतीय रहे। बालिका वर्ग में शमसाबाद की अमृता प्रथम, भोलेपुर की माही द्वितीय , मोहम्मदाबाद की पारुल तृतीय रहीं।400 मीटर बालक प्राथमिक स्तर में नगर क्षेत्र के अभय प्रथम, शमसाबाद के हिमांश द्वितीय व बढ़पुर के हर्षित तृतीय रहे। बालिका वर्ग में शमसाबाद की हिमांशी प्रथम, नवाबगंज की शिल्पी द्वितीय, नगर क्षेत्र की कृपा तृतीय रहीं।उच्च प्राथमिक स्तर की 400 मीटर बालक दौड़ में कमालगंज के समीर प्रथम, शमसाबाद के प्रशांत द्वितीय, मोहम्मदाबाद के आर्यन तृतीय रहे। बालिका वर्ग में मोहम्मदाबाद की गोल्डी प्रथम, शमसाबाद की नैन्सी द्वितीय , भोलेपुर की माही तृतीय रहीं।600 मीटर बालक दौड़ में भोलेपुर के हर्ष प्रथम, नवाबगंज के गोविंद द्वितीय, कमालगंज के आयुष तृतीय रहे। बालिका वर्ग में मोहम्मदाबाद की प्रतिज्ञा प्रथम, नवाबगंज की रिया द्वितीय, शमसाबाद की खुशी तृतीय रहीं। लंबी कूद बालिका वर्ग में शमसाबाद की अमृता प्रथम, कमालगंज की यांशी द्वितीय, मोहम्मदाबाद की प्रतिज्ञा तृतीय रहीं।बालक वर्ग में शमसाबाद के आयुष प्रथम, बढ़पुर के देव द्वितीय व कमालगंज के कार्तिक दुबे तृतीय रहे। चक्का फेंक बालक वर्ग में कमालगंज के समीर प्रथम, शमसाबाद के प्रतीक द्वितीय और भोलेपुर के हर्ष तृतीय रहे। बालिका वर्ग में कमालगंज की जाह्नवी ने प्रथम, शमसाबाद की ताशी ने द्वितीय व बढ़पुर की रजनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।इससे पहले जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। छात्राओं से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खेलों का महत्व बताते हुए अनुशासन, टीम भावना व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इससे उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। संजीव कटियार, अरुण यादव, वीरेंद्र त्रिवेदी , जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अवनीश चौहान, अध्यक्ष अवनीश मिश्रा, देवेश यादव, वीरेंद्र त्रिवेदी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे है।