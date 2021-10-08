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महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों को आदेश जारी किया है। इसमें कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को संविधान में निहित मूल्यों व सिद्धांतों से परिचित कराना है। विद्यालयों की सुबह होने वाली प्रार्थना सभा में सभी छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया होगा। छात्र-छात्राओं को संविधान सभा के उन सदस्यों के जीवन व योगदान के बारे में शोध करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, जो उनके जनपद या प्रदेश से संबंध रहे हैं।छात्र उनके व्यक्तित्व व योगदान पर अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे। विद्यालयों में पोस्टर निर्माण, चित्रकला प्रतियोगिता, संविधान से प्रेरित बुकमार्क, बैज व कोलाज बनाने जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। नोडल अधिकारी प्रतिभागियों की संख्या कार्यक्रमों की जियो टैग फोटो व वीडियो भारत सरकार के गूगल ट्रैकर पर अपलोड करेगा।