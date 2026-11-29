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सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष में समर्पित किया। महिला शिक्षा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए। हर नेता को उनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है। सपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को सभी समाज और धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। संचालक विवेक सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शिक्षा और समानता दिलाई। पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि सामान्य व्यक्ति से महापुरुष बनने का सफर कठिन होता है। जो व्यक्ति समाज को नई दिशा देता है, उसका अनुसरण करना चाहिए। राजीव शाक्य, मुकेश कुशवाहा, ओम प्रकाश शर्मा, रामपाल सिंह यादव, आंचल सिंह कुशवाहा और शिव शंकर शर्मा ने विचार रखे।इस अवसर पर मनोज यादव, रमेश चंद्र यादव, राम सिंह कुशवाहा और श्रीकांत सिंह कुशवाहा, नीलम चौहान, देवेश सिंह कुशवाहा, संजय यादव और मोनू शर्मा ने भी उपस्थिति दर्ज कराई।