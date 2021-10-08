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नगर पंचायत अध्यक्ष संकिसा अनुपम राजपूत की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोर्ड की सामान्य बैठक हुई। इसमें सभी सभासदों से प्रस्ताव मंगवाकर विवाद रहित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। 15 निर्वाचित और तीन नामित सभासदों में से सीमा दीक्षित, कुलभूषण पांडे, अजीत दिवाकर, सीमा कश्यप, अनुत यादव, सुमन राजपूत, मीना देवी पाल ने अपने प्रस्तावों को डाक से भेजकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में आठ निर्वाचित और तीन नामित सभासदों की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें सभी सभासदों के प्रस्तावों पर एक-एक कर चर्चा की गई।अध्यक्ष ने कहा कि सभी सभासद ऐसे प्रस्तावों पर बात करें, जो पूरी तरह से निर्विवाद हों। बैठक में मौजूद सभासदों के करीब 100 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद इन प्रस्तावों को बोर्ड की बजट बैठक में शामिल करने का फैसला लिया गया। बैठक में जो सभासद शामिल नहीं हुए, उनके प्रस्तावों को चर्चा से बाहर कर दिया गया। यही नहीं अब इन सातों वार्डों में अध्यक्ष अनुपम राजपूत अपने विवेक से काम कराएंगी। बैठक में प्रभारी ईओ प्रमोद कुमार वैस, वरिष्ठ लिपिक शरद बाजपेई आदि कर्मचारी शामिल हुए।इन वार्डों के सभासदों ने दिए थे प्रस्ताववार्ड एक अंबेडकर नगर के चार, वार्ड दो द्रोपदीनगर के 14, वार्ड तीन विष्णुनगर के 17, वार्ड चार शहीद नगर के 16, वार्ड पांच अवंतीवाईनगर के 10, वार्ड छह महाराणा प्रताप नगर के 11, वार्ड सात के छह, वार्ड आठ शास्त्रीनगर के नौ, वार्ड नौ लक्ष्मीवाईनगर के 15, वार्ड 10 सर्वोदयनगर के 45, वार्ड 11 श्यामनगर के 19, वार्ड 12 सुभाषनगर के 11, वार्ड 13 दीनदयालनगर के पांच, वार्ड 14 बौद्धनगर के 13, वार्ड 15 बिसारीदेवी नगर के आठ और नामित सभासद अजय दिवाकर के नौ प्रस्ताव शामिल किए थे।