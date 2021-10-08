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आरपीएफ सिपाही सुनील कुमार ने 55 साल के इस यात्री को बेहोशी की हालत में देखा था। शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार रात भी प्लेटफॉर्म ड्यूटी स्टाफ ने उसे उठाया था। वह शराब के नशे में था और चलने की स्थिति में नहीं था। अपना ठिकाना भी नहीं बता सका। पुलिस को शराब के नशे में मौत होने की आशंका है, जिसकी पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होगी। पुलिस उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।

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फर्रुखाबाद। रेलवे स्टेशन के दो नंबर प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार की सुबह एक यात्री अचेत अवस्था में मिला। आरपीएफ उसे लोहिया अस्पताल ले गई। जांच के बाद डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। यात्री के पास कोई सामान नहीं मिला।