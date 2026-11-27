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हैवतपुर गांव के तिराहे पर लगे मेले में कटरी क्षेत्र के आठ-दस किमी दूरी तक के गांवों से महिलाओं, बच्चों और युवकों की भीड़ रही। दोपहर 12 बजे तिराहे पर संकरे मार्ग पर दोनों तरफ लगी खेल खिलौनों, कपड़ों, पानी के बतासों, चावमीन, डोसा, बर्गर, घरेलू सामान की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ से जाम लग गया। मेलार्थियों को पैदल निकलने में भी दिक्कत हुई। यहां ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहर के किनारे बसे मोहल्लों के लोगों ने भी मेला का लुत्फ उठाया। तिराहे से कांशीराम कालोनी मार्ग पर करीब 50 मीटर दूर तक सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की दुकानें लगी थीं। इनमें सबसे अधिक खरीदारी कटरी में बसे गांवों की महिलाओं ने दूध गर्म करने वाली हड़िया की हुई।मेले में कई स्थानों पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए थे। खाली पड़े खेतों में शहर से पहुंचे युवाओं ने पतंग के पेचट लड़ाए। मेले में भीड़ के चलते लगे जाम को खुलवाने में पुलिस बल के हाथ पांव फूल गए। देर रात मेले का समापन होने पर लोग घरों को गए।