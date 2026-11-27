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सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के प्रयास से फतेहगढ़ में डाक बंगले के विस्तार को मंजूरी मिली है। शासन ने डाक बंगले में चार सूट व डारमेट्री का निर्माण कराने की स्वीकृति दी है। विधायक ने बताया कि इस पर 3.10 करोड़ 68 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से पहली किस्त के रूप में 1.24 करोड़ रुपये अवमुक्त भी कर दिए गए हैं।बताया कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर इस समय बना डाक बंगला भवन काफी पुराना होने की जानकारी दी थी। उन्होंने दो सूट बनाने की स्वीकृति की मांग की थी। इसी के बाद स्वीकृति मिल गई। निर्माण के बाद मंत्रियों, नेताओं एवं अधिकारियों को डाक बंगले में ठहरने के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। बताया कि शासन से जिले की कई सड़कें भी मंजूर हुई हैं। उसकी पूरी जानकारी शीघ्र ही दी जाएगी।