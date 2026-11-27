Farrukhabad News: डाक बंगला में बनेंगे चार सूट और डारमेट्री
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:25 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:25 AM IST
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फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ में बने डाक बंगला में चार सूट और डारमेट्री का निर्माण होगा। इसके लिए 3.10 करोड़ 68 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति कर पहली किस्त के रूप में 1.24 करोड रुपये अवमुक्त दिए गए हैं।
सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के प्रयास से फतेहगढ़ में डाक बंगले के विस्तार को मंजूरी मिली है। शासन ने डाक बंगले में चार सूट व डारमेट्री का निर्माण कराने की स्वीकृति दी है। विधायक ने बताया कि इस पर 3.10 करोड़ 68 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से पहली किस्त के रूप में 1.24 करोड़ रुपये अवमुक्त भी कर दिए गए हैं।
बताया कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर इस समय बना डाक बंगला भवन काफी पुराना होने की जानकारी दी थी। उन्होंने दो सूट बनाने की स्वीकृति की मांग की थी। इसी के बाद स्वीकृति मिल गई। निर्माण के बाद मंत्रियों, नेताओं एवं अधिकारियों को डाक बंगले में ठहरने के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। बताया कि शासन से जिले की कई सड़कें भी मंजूर हुई हैं। उसकी पूरी जानकारी शीघ्र ही दी जाएगी।
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सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के प्रयास से फतेहगढ़ में डाक बंगले के विस्तार को मंजूरी मिली है। शासन ने डाक बंगले में चार सूट व डारमेट्री का निर्माण कराने की स्वीकृति दी है। विधायक ने बताया कि इस पर 3.10 करोड़ 68 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से पहली किस्त के रूप में 1.24 करोड़ रुपये अवमुक्त भी कर दिए गए हैं।
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बताया कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर इस समय बना डाक बंगला भवन काफी पुराना होने की जानकारी दी थी। उन्होंने दो सूट बनाने की स्वीकृति की मांग की थी। इसी के बाद स्वीकृति मिल गई। निर्माण के बाद मंत्रियों, नेताओं एवं अधिकारियों को डाक बंगले में ठहरने के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। बताया कि शासन से जिले की कई सड़कें भी मंजूर हुई हैं। उसकी पूरी जानकारी शीघ्र ही दी जाएगी।
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