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जीआरपी इंस्पेक्टर दिनेश प्रकाश शर्मा, महिला आरक्षी ज्योति चौधरी के साथ बुधवार सुबह प्लेटफार्म पर चेकिंग कर रहे थे। एक नंबर पर एक युवती और युवक गुमशुम बैठे मिले। उन्होंने दोनों से पूछताछ की, तो पता चला कि युवती उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के थाना बहादराबाद क्षेत्र के गांव की है और युवक हरदोई के सवायजपुर थाना क्षेत्र का। युवती ने बताया कि वह साथ में आए युवक से प्रेम करती है। उससे शादी करेगी। मंगलवार को ही हरदोई में कोर्ट मैरिज कर ली है। परिजन के डांटने पर वह घर से चली आई थी। पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी। इसमें कहा था कि 16 नवंबर को अज्ञात युवक बेटी को ले गया है।जीआरपी की सूचना पर जांच अधिकारी करम सिंह चौहान युवती के पिता के साथ थाने पहुंचे। जीआरपी ने युवती को प्रेमी संग पुलिस के हवाले कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि जब जीआरपी ने उत्तराखंड पुलिस को युवक को न सौंपने की बात कही, तो युवती बिफर गई। कहा कि यह उसका पति है। वह अकेली नहीं जाएगी। लिहाजा दोनों को ही सौंप दिया गया है।