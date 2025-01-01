विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिकोहाबाद के स्टेशन रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी गोपाल दत्त ने 20 सितंबर को फर्रुखाबाद कोतवाली में पंकज शुक्ला और उनके साले सौरभ अवस्थी के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 11 सितंबर को पंकज शुक्ला अपनी बेटी श्रेया और साले सौरभ के साथ गोपाल दत्त के घर गए थे। श्रेया कपड़े बदलने के बहाने बेडरूम में गई। वहां अलमारी में हैंगर पर कपड़े रखते समय उसकी नजर जेवरों पर पड़ गई। मौका देखकर उसने जेवर निकालकर अपने बैग में रख लिए।इसके बाद श्रेया माता-पिता और गोपाल दत्त के साथ गौतमबुद्धनगर गई। वहां दो दिन रुकने के बाद सभी वापस लौट आए। बताया जाता है कि घर आने पर श्रेया ने चोरी किए गए जेवर मां संगीता और पिता पंकज को सौंप दिए। आरोप है कि माता-पिता ने रिश्तेदार के जेवर वापस करने के बजाय अपने पास रख लिया।शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी से बचने के लिए जेवर लोहिया अस्पताल में दवा रखने वाली अलमारी में छिपा दिए गए थे। मामले की जांच कर रहे विवेचक सोनू कुमार ने श्रेया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन नार्कोटेस्ट की बात पर उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली।इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने रस्तोगी मोहल्ले से पत्नी संगीता के साथ अस्पताल जा रहे पंकज शुक्ला को भी पकड़ लिया। संगीता को जेल भेज दिया गया। हृदय रोगी होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पंकज को छोड़ दिया। उधर, लोहिया अस्पताल के सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने बताया कि संबंधित कमरा जांच का हिस्सा है। सुरक्षा के लिहाज से कमरे में दूसरा ताला लगवा दिया गया है। कमरे की चाबी पंकज अथवा पुलिस के पास होने की संभावना है।अस्पताल कर्मियों में रही तरह-तरह की चर्चाएंलोहिया अस्पताल में शिकोहाबाद पुलिस की दबिश और कर्मचारी संगठन के पूर्व सचिव पंकज शुक्ला की पत्नी संगीता व बेटी श्रेया को चोरी के आरोप में जेल भेजने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं रहीं। लोगों का कहना था कि अस्पताल की अलमारी को चोरी के जेवरात रखने के काम में नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल फिलहाल पंकज शुक्ला भूमिगत हैं।दोबारा वापस आने की कहने पर नहीं कराया खालीसीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई को लोहिया अस्पताल में अंतिम दिन था। इसके बाद उनकी हाजिरी जिला कुष्ठ अधिकारी के अधीन लगाई जा रही थी। उन्होंने कुछ दिन बाद दोबारा यहीं आने की बात कही थी। इसीलिए उन्होंने कमरा खाली नहीं कराया था। अब जांच पूरी होने के बाद खाली कराएंगे।