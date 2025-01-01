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शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर चिलसरा मार्ग स्थित वन विभाग की लगभग 156 हेक्टेयर भूमि पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आकार दिया जा रहा है। शहर की संकरी गलियों और बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों को स्वच्छ हवा और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईको पार्क विकसित किया जा रहा है। पार्क की सुरक्षा के लिए चारों ओर आठ-आठ फीट ऊंचे लोहे के एंगल लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब पूरे क्षेत्र में लोहे की जाली लगाई जाएगी।प्रकृति और मनोरंजन का होगा अनूठा संगमईको पार्क को अलग-अलग हिस्सों में विकसित किया जाएगा। इसमें खुला मैदान, शहरी जंगल, फूलों का बगीचा और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जाएंगे। वन्यजीवों के लिए भी अलग स्थान निर्धारित किया जाएगा। पार्क में 200 से अधिक प्रजातियों के पौधे विकसित किए जाएंगे। इनमें छायादार, औषधीय और आकर्षक आकार देने वाले पौधों के साथ जंगली घास के मैदान भी तैयार किए जाएंगे। पौधों के साथ उनके वैज्ञानिक नाम और औषधीय गुणों की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी।दो तालाब बढ़ाएंगे खूबसूरती, पक्षियों को मिलेगा बसेरापार्क में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से दो बड़े तालाब बनाए जाएंगे। यहां अलग-अलग मौसम में पक्षियों के ठहरने और उनके अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए भी खास आकर्षण बन सकेगा।टहलने से लेकर आराम करने तक की होगी व्यवस्थापार्क में सैर करने वालों के लिए एक्यूप्रेशर पाथ बनाया जाएगा। पूरे परिसर में घूमने के लिए पक्के रास्ते और रोशनी की व्यवस्था होगी। जगह-जगह आकर्षक झोपड़ियां (हट), सेल्फी प्वाइंट और बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। लोग प्राकृतिक वातावरण में सैर करने के बाद इन हट में बैठकर आराम भी कर सकेंगे।ईको पार्क तैयार होने के बाद फर्रुखाबादवासियों को शहर के करीब ही पिकनिक, सैर-सपाटे और प्रकृति के बीच समय बिताने का एक नया ठिकाना मिलेगा। साथ ही यह परियोजना शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है।