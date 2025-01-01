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मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अचरा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सलेमपुर त्योरी के पास कस्बे से घर लौट रहे वासुडाड़ा निवासी राजीव कुमार (30) की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से राजीव दूर जा गिरा। इसके बाद कार ने पुराने घर से नए घर जा रही सलेमपुर निवासी चंद्रभान उर्फ संजू की पत्नी संतोषी देवी (50) और बेटी रोजी (21) को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।अनियंत्रित कार ने आगे चलकर गांव के दिव्यांग देवेश (35) को भी टक्कर मार दी और सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। हालत गंभीर होने पर संतोषी, राजीव और देवेश को रेफर कर दिया गया। रोजी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोहिया अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने संतोषी को मृत घोषित कर दिया। उनका शव मॉर्चरी में रखवा दिया गया।प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और दुर्घटनाग्रस्त कार भी कब्जे में है। कार नवाबगंज कस्बे की है। संतोषी के पांच बच्चे हैं। इनमें वीआईपी, अनिकेत, रोजी, हिमांशी और एकता शामिल हैं। रोजी और वीआईपी की शादी हो चुकी है।नवाबगंज। तेज रफ्तार कार चालक ने अचरा मार्ग पर बाइक सवार समेत चार लोगों को रौंद दिया। इसमें महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी, बाइक सवार और दिव्यांग युवक की हालत गंभीर है। दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़कर जमकर पीटा।मंगलवार दोपहर करीब साढे़ 12 बजे अचरा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सलेमपुर त्योरी के पास कस्बे से घर जा रहे बाइक सवार वासुडाड़ा निवासी राजीव कुमार (30) को टक्कर मार दी। युवक दूर जमीन पर जा गिरा। इसके बाद पुराने घर से नए घर में जा रही सलेमपुर के चंद्रभान उर्फ संजू की पत्नी संतोषी देवी (50) और पुत्री रोजी (21) को टक्कर मार दी। इससे दोनों सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गईं। अनियंत्रित कार सलेमपुर के दिव्यांग देवेश (35) को टक्कर मारती हुई सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। दुर्घटना के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद घायलों को सीएचसी भेजा गया। हालत गंभीर देख संतोषी, राजीव और देवेश को रेफर कर दिया गया। जबकि रोजी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोहिया अस्पताल में संतोषी ने मृत घोषित कर शव मॉर्चरी में रख दिया। कार चालक को प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार के सुपुर्द कर दिया। संतोषी के पांच बच्चों में वीआईपी, अनिकेत, रोजी, हिमांशी व एकता हैं। रोजी और वीआईपी की शादी हो चुकी है। परिजन बेहाल हैं।प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया घायलों को सीएचसी से रेफर किया गया है। सीएचसी पर कोई डॉक्टर न होने की वजह से महिला का परीक्षण नहीं हो सका। उसे एंबुलेंस से लोहिया भेज दिया गया। कार चालक हिरासत में है। कार भी कब्जे में ले ली है। कार कस्बा नवाबगंंज की है।