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फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली पुलिस ने मंगलवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे लोहिया अस्पताल में नॉन मेडिकल असिस्टेंट (एनएमए) के पद पर तैनात राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व मंत्री पंकज शुक्ला के कमरे में छापा मारा। पुलिस ने उनकी अलमारी में रखे करीब 20 लाख रुपये के जेवर बरामद किए। छापे के समय पंकज कमरे में नहीं थे।शिकोहाबाद कोतवाली के इंस्पेक्टर अनुज राना ने बताया कि शहर के स्टेशन रोड कृष्णा विहार काॅलोनी निवासी गोपाल दत्त ने 20 सितंबर को फर्रुखाबाद कोतवाली के मोहल्ला रस्तोगी निवासी कर्मचारी नेता पंकज शुक्ला और कादरीगेट निवासी साले सौरभ अवस्थी पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पंकज शुक्ला गोपाल दत्त के रिश्ते में साले लगते हैं। बताया कि दोनों 11 सितंबर की रात उनके घर आए थे। 12 सितंबर को अपने साथ दिल्ली ले गए और 13 को फर्रुखाबाद लौट गए। किसी काम से जब अलमारी खोलकर देखा तो उसमें रखे जेवर गायब थे।दरोगा सोनू कुमार ने इसकी जांच शुरू की तो जांच में गौतमबुद्धनगर के नॉलेज पार्क चौगानपुर में रह रही पंकज की पुत्री श्रेया और लोहिया अस्पताल के एनआरसी यूनिट में संविदा पर तैनात पत्नी संगीता शुक्ला का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों को मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे मुस्तफाबाद रोड शिकोहाबाद से गिरफ्तार कर लिया। बरामद जेवर में सोने की दो चेन, दो कड़े, दो चूड़ी, तीन जोड़ी झुमके, एक जोड़ी ईयर रिंग (टॉप्स), एक अंगूठी, एक माथे का टीका, एक झुमका, एक बेसर, एक फूलदार ईयर रिंग शामिल हैं। इंस्पेक्टर अनुज राना ने बताया कि आरोपी पंकज शुक्ला फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। पंकज की बेटी श्रेया गौतमबुद्ध नगर से फार्मासिस्ट का कोर्स कर रही है। वह अपने माता-पिता के साथ गोपाल दत्त के घर गई थी। तभी उसने कपड़े बदलने के दौरान जेवर पार कर दिए थे।तीन माह से पंकज की लोहिया में नहीं लग रही हाजिरीफर्रुखाबाद। सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे शिकोहाबाद पुलिस के आने की जानकारी हुई थी। वह पंकज शुक्ला के कमरे में गई थी। वहां से क्या मिला इसकी जानकारी नहीं है। कोई पारिवारिक मामला बताया जा रहा है। पंकज शुक्ला की तीन माह से लोहिया अस्पताल में हाजिरी नहीं लग रही थी। वह सीएमओ दफ्तर में ही कार्यरत थे। हो सकता है कुष्ठरोगियों को यदाकदा दवा देने आ जाते हों।सप्ताह में कई दिन मरीजों को लिखते थे दवाएंशिकोहाबाद में रिश्तेदार के घर चोरी के आरोपी पंकज शुक्ला की भले ही तीन माह से लोहिया अस्पताल में हाजिरी न लगती हो, मगर लोहिया अस्पताल के कमरे और उसमें रखे सरकारी सामान पर उनका कब्जा था। वह अपने रौब के दम पर इसे खाली नहीं कर रहे थे। यही नहीं सप्ताह में तीन-चार दिन ओपीडी में आने वाले चर्म राेगियों को देखकर दवाएं भी लिखते थे जबकि दवाएं लिखना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वह सिर्फ परामर्श दे सकते हैं।