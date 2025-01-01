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तहसील तिराहा से फतेहगढ़ मार्ग पर फुटपाथ पर दुकानदारों ने स्थायी कब्जा कर लिया है। तिकोना और पक्कापुल के बीच चीनीग्रान के सामने बनी दुकानों को खाली कर पांच-छह दुकानदार फुटपाथ पर फलों की ऊंची दुकानें सजा रहे हैं। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे यहां फलों से भरी क्रेटें सड़क पर डेढ़ फीट तक रखी थीं। ग्राहक भी बाइक सड़क पर खड़ी कर खरीदारी कर रहे थे।कई बार कारें भी सड़क पर खड़ी कर दी जाती हैं। इससे दोनों तरफ से वाहनों के आने पर रास्ता संकरा हो जाता है और जाम लग जाता है। शाम को दुकानें बंद होने पर फल और सामान शटर के अंदर रख दिया जाता है। कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार भी फुटपाथ पर सामान फैलाए रहते हैं।नेहरू रोड पर दोपहर 2:49 बजे लोहे वाली गली के सामने तीन मंजिला गारमेंट दुकान के बाहर ग्राहकों की बाइकें करीब चार फीट सड़क घेरे खड़ी थीं। इसी दौरान चौक की तरफ से ई-रिक्शा और घुमना की ओर से कारें आ गईं। संकरी जगह में वाहनों को निकालने के लिए चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा होने से ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े होना यहां रोज की समस्या बन गई है।बढ़पुर में भी लापरवाही से जाम के हालातमंगलवार दोपहर 2:55 बजे मंदिर में पूजन कराने आए एक व्यक्ति ने नई कार परिसर के बजाय सड़क पर खड़ी कर दी। इससे रोडवेज बस, टेंपो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर और अन्य वाहन फंस गए। खुशहाली गार्डन से क्रिश्चियन स्कूल मैदान तक वाहनों की कतारें लग गईं। दोपहर बाद साढ़े तीन बजे तक वाहन रेंगते नजर आए। अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग से परेशान लोगों को रोजाना जाम से जूझना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।