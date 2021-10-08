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डीसीएम की टक्कर से सब्जी विक्रेता घायल



मोहम्मदाबाद। थाना क्षेत्र के गांव जाजपुर गोवा निवासी रामवरन (35) सोमवार दोपहर लोडर से सब्जी बेचने जा रहे थे। मदनपुर में फर्रुखाबाद की ओर से आ रही डीसीएम ने लोडर में टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची यूपी-112 और मदनपुर चौकी पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सीएचसी मोहम्मदाबाद भिजवाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में ले लिया है। (संवाद)

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कायमगंज। जनपद अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के नगला खारी गांव निवासी अशोक(60) 20 नवंबर को रहमानपुर गांव में रिश्तेदार कप्तान सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने आए थे। शादी के बाद वह वहीं रुक गए। परिजन के मुताबिक, रविवार रात में वह छत पर सो रहे थे। अचानक उठने पर संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर अमरेश कुमार ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर पत्नी मीना देवी समेत परिजन सीएचसी पहुंचे। उनके तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। (संवाद)