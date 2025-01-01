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उनकी शिकायत पर पालिका ने फूलमती मंदिर के पास लगे ट्यूबवेल की जांच की। बोरिंग में 10-10 फीट के दो पाइप गले हुए मिले। इनके जरिये नाली का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल रहा था। पालिका कर्मियों ने दोनों खराब पाइप बदल दिए। विज्ञापन

भविष्य में गंदा पानी रोकने के लिए नाली की गहराई बढ़ाई गई और मजबूत दीवार बनाई जा रही है। मरम्मत के बाद रविवार सुबह जलापूर्ति शुरू होने से घरों में साफ पानी पहुंचने लगा। सभासद प्रदीप शाक्य ने समस्या दूर होने की पुष्टि की है। उनकी शिकायत पर पालिका ने फूलमती मंदिर के पास लगे ट्यूबवेल की जांच की। बोरिंग में 10-10 फीट के दो पाइप गले हुए मिले। इनके जरिये नाली का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल रहा था। पालिका कर्मियों ने दोनों खराब पाइप बदल दिए।भविष्य में गंदा पानी रोकने के लिए नाली की गहराई बढ़ाई गई और मजबूत दीवार बनाई जा रही है। मरम्मत के बाद रविवार सुबह जलापूर्ति शुरू होने से घरों में साफ पानी पहुंचने लगा। सभासद प्रदीप शाक्य ने समस्या दूर होने की पुष्टि की है।

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कायमगंज। नगर के मोहल्ला सधवाड़ा में रविवार सुबह टोटियों से साफ पानी आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। शनिवार को यहां गंदा पानी आने से लोगों ने विरोध जताया था। इसके बाद स्थानीय लोग पालिकाध्यक्ष डॉ. शरद गंगवार के घर पहुंचे थे।