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मॉकड्रिल में घायलों का उपचार, मलबे से लोगों को निकालना, अग्निकांड पीड़ितों को अस्पताल भेजना और आग बुझाने जैसे कार्यों का अभ्यास किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभ्यास का लक्ष्य प्रशासन व विभागों की तैयारियों का आकलन करना है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सचेत कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, जनहानि कम करना और लोगों को जागरूक रखना है। इस दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विज्ञापन











पुनर्लेखन मॉकड्रिल में घायलों का उपचार, मलबे से लोगों को निकालना, अग्निकांड पीड़ितों को अस्पताल भेजना और आग बुझाने जैसे कार्यों का अभ्यास किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभ्यास का लक्ष्य प्रशासन व विभागों की तैयारियों का आकलन करना है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सचेत कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, जनहानि कम करना और लोगों को जागरूक रखना है। इस दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।पुनर्लेखन

फर्रुखाबाद। अग्निशमन केंद्र फतेहगढ़ में रविवार शाम छह बजे ब्लैकआउट मॉकड्रिल आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। अभ्यास में निर्धारित समय के लिए सभी लाइटें बंद कर दी गईं। इसका उद्देश्य हवाई हमले, अग्निकांड व आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव व राहत कार्यों की सक्रियता जांचना था।