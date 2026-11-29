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शव जमीन पर बैठी हुई हालत में था। पुलिस ने जांच की। युवक के पास मिले मोबाइल के जरिये संपर्क करने पर उसकी पहचान ग्राम अंदावा मड़ैया निवासी कमल सिंह निषाद (20) के रूप में हुई। घटनास्थल पर युवक का पिट्ठू बैग और कपड़े भी मिले। एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र, सीओ भरथना रामदवन मौर्य और थानाध्यक्ष विपिन मलिक मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।मृतक के चाचा तेजराम निषाद ने बताया कि कमल शनिवार शाम करीब पांच बजे मुंबई में नौकरी करने के लिए घर से निकला था। रविवार सुबह पांच बजे उसके पिता भानू प्रताप परिवार के अन्य लोगों के साथ पचनद मेला देखने गए थे। इसी दौरान सुबह 10 बजे कमल का शव मिलने की सूचना मिली। चाचा ने आशंका जताई कि कमल की हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया है। कमल चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसके भाई हरिबाबू, लोकेंद्र और रामराज हैं।सीओ रामदवन मौर्य ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।