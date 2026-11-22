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ग्राम कोकावली निवासी वेदराम ने बताया कि उनका भांजा अतुल कुमार (25) गांव से शनिवार शाम अपने साले की बरात में शामिल होने के लिए सिरसागंज के चंद्रपुर जा रहे थे। उनके साथ बाइक पर गांव के ही मित्र शैलेंद्र कुमार (24) भी सवार थे। दोनों नगला महासुख के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आए किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। विज्ञापन

हादसे में अतुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अतुल की पत्नी का नीलम और एक बेटा और एक बेटी है। अतुल परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। वह खेती-बाड़ी और अन्य कामों से परिवार का भरण-पोषण करते थे।(संवाद) ग्राम कोकावली निवासी वेदराम ने बताया कि उनका भांजा अतुल कुमार (25) गांव से शनिवार शाम अपने साले की बरात में शामिल होने के लिए सिरसागंज के चंद्रपुर जा रहे थे। उनके साथ बाइक पर गांव के ही मित्र शैलेंद्र कुमार (24) भी सवार थे। दोनों नगला महासुख के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आए किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।हादसे में अतुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अतुल की पत्नी का नीलम और एक बेटा और एक बेटी है। अतुल परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। वह खेती-बाड़ी और अन्य कामों से परिवार का भरण-पोषण करते थे।(संवाद)

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जसवंतनगर। साले की बरात में शामिल होने जा रहे युवक की शनिवार शाम फिरोजाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नगला खंगर थाना क्षेत्र के नगला महासुख के पास हुआ। घायल को पहले आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर किया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर परिजन उसे आगरा के निजी अस्पताल ले गए। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।