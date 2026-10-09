फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Woman injured after slipping while getting off the train.

Etawah News: ट्रेन से उतरते समय पैर फिसलने से महिला घायल

Fri, 09 Oct 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Woman injured after slipping while getting off the train.
इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अजीत नगर बंगाली कॉलोनी निवासी सुमन देवी (38) शुक्रवार को साम्हो स्टेशन के पास ट्रेन से उतरते समय गिरकर घायल हो गईं। यात्रियों की सूचना पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। सुमन देवी ने बताया कि उनके पति सुनील दिव्यांग हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने बेटे देव (12) के साथ इटावा जंक्शन से इंटरसिटी एक्सप्रेस में पॉपकॉर्न बेचने के लिए सवार हुई थीं। साम्हो स्टेशन के पास ट्रेन धीमी होने पर मां-बेटे उतरने लगे, तभी उनका पैर फिसल गया और वह घायल हो गईं।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed