फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   The Nagar Panchayat announced an anti-encroachment drive, but it was not carried out.

Etawah News: नगर पंचायत ने घोषणा की पर नहीं चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

Sat, 03 Oct 2026 11:02 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
The Nagar Panchayat announced an anti-encroachment drive, but it was not carried out.
इकदिल। कस्बे के मुख्य बाजार में अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने 29 सितंबर से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की घोषणा की थी। कस्बे के लोगों को उम्मीद थी कि नगर पंचायत के अभियान से उन्हें जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी, लेकिन नगर पंचायत की तय तारीख को बीते चार दिन बीत चुके हैं इसके बाद भी अभी तक अभियान शुरू नहीं हुआ है और लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं।
विज्ञापन

मुख्य बाजार में सड़क के दोनों ओर सामान और ठेले खड़े रहने से रास्ता संकरा हो गया है। वाहनों की आवाजाही के दौरान आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। बाजार आने वाले लोगों को जाम में फंसने के साथ पैदल निकलने में भी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमण करने वालों के हौसले बढ़ रहे हैं।
विज्ञापन

अधिशासी अधिकारी सुचेता अरोड़ा ने 29 सितंबर को पुलिस प्रशासन के साथ अभियान चलाने की जानकारी दी थी, लेकिन तीन अक्टूबर तक भी अभियान नहीं चल सका। अभियान को लेकर ईओ सुचेता अरोड़ा ने बताया कि 29 सितंबर को आचार संहिता लग जाने के कारण अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं चल सका। अब एसडीएम सदर से वार्ता कर जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed