Etawah News: स्कूल गेट फांदकर जा रहा छात्र सरिया घुसने से घायल

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बकेवर। जनता इंटर कॉलेज में छुट्टी से पहले ही कॉलेज गेट फांदकर जा रहा छात्र हाथ में लोहे के गेट की सरिया घुस जाने घायल हो गया। कॉलेज के छात्रों ने उसे बकेवर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उपचार के बाद छात्र के घर वालों को सूचना दी। विद्या विहार कॉलोनी निवासी किरन ने बताया कि उनका बेटा पीयूष 13 कक्षा आठ में पढ़ता है। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद वह उसका उपचार कर घर ले गई। प्रधानाचार्य अनिमेष वर्मा ने बताया कि वह आज छुट्टी पर थे, इसलिए घटना की जानकारी नहीं है। (संवाद)