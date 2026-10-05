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Etawah News: स्कूल गेट फांदकर जा रहा छात्र सरिया घुसने से घायल

Mon, 05 Oct 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:35 PM IST
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Student injured after a metal rod pierced him while he was climbing over the school gate.
बकेवर। जनता इंटर कॉलेज में छुट्टी से पहले ही कॉलेज गेट फांदकर जा रहा छात्र हाथ में लोहे के गेट की सरिया घुस जाने घायल हो गया। कॉलेज के छात्रों ने उसे बकेवर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उपचार के बाद छात्र के घर वालों को सूचना दी। विद्या विहार कॉलोनी निवासी किरन ने बताया कि उनका बेटा पीयूष 13 कक्षा आठ में पढ़ता है। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद वह उसका उपचार कर घर ले गई। प्रधानाचार्य अनिमेष वर्मा ने बताया कि वह आज छुट्टी पर थे, इसलिए घटना की जानकारी नहीं है। (संवाद)
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