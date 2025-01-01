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स्वास्थ्य विभाग लखनऊ के रीजनल मैनेजर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि निरीक्षण में कोई बड़ी खामी नहीं मिली है। हालांकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी प्रदेश में है, जो यहां भी देखने को मिली। छोटी-मोटी कमियों से संबंधित कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सीएचसी पर अधिकांश दवाइयां उपलब्ध हैं। कुछ दवाइयां एक्सपायर होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं।अल्ट्रासाउंड मशीन न होने पर उन्होंने बताया कि निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और जरूरत पड़ने पर अन्य मरीजों की जांच कराने की व्यवस्था है। टीम ने पर्चा काउंटर, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष, दवा वितरण खिड़की, ऑपरेशन थिएटर, महिला प्रसूति कक्ष और प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जिस सामान की जहां जरूरत है, वह वहीं उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि मरीजों को परेशानी न हो।