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पहले मुकाबले में पुलिस मॉडर्न स्कूल इटावा ने 10 ओवर में छह विकेट खोकर 79 रन बनाए। जवाब में नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की टीम ने 9.4 ओवर में छह विकेट पर 80 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। दूसरे मैच में नित्यानंद विद्या निकेतन लखना ने छह विकेट पर 109 रन बनाए। जवाब में सेंट पीटर्स स्कूल जसवंतनगर की टीम 10 ओवर में आठ विकेट पर 88 रन ही बना सकी। नित्यानंद विद्या निकेतन ने 21 रन से जीत दर्ज की।तीसरे मुकाबले में अवध इंटरनेशनल स्कूल बकेवर ने 9.2 ओवर में 64 रन बनाए। जवाब में अरिस्टॉटल वर्ल्ड स्कूल की टीम 61 रन पर सिमट गई। अवध इंटरनेशनल ने तीन रन से मुकाबला अपने नाम किया। चौथे मैच में एपीएस कॉलेज ने शांति पब्लिक स्कूल भरथना को हराया। पांचवें मुकाबले में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ने आठ विकेट खोकर 78 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेडवुड ग्लोबल स्कूल की टीम ने 9.5 ओवर में एक विकेट खोकर 79 रन बनाते हुए नौ विकेट से जीत हासिल की।पांच दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के 22 विद्यालयों के करीब 330 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आयोजन एसएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सैफई, एपीएस कॉलेज मुलायम नगर इटावा और रेडवुड कॉलेज इटावा के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य एसएन यादव, जेपी सिंह और विवेक श्रीवास्तव मौजूद रहे।