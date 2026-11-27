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पहला क्वार्टर फाइनल एमनीव विजन वर्ल्ड स्कूल और संत विवेकानंद स्कूल के बीच खेला गया। एमनीव विजन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में आठ विकेट पर 79 रन बनाए। जवाब में संत विवेकानंद की टीम ने 6.5 ओवर में एक विकेट खोकर 85 रन बनाते हुए नौ विकेट से जीत दर्ज की।दूसरे क्वार्टर फाइनल में रेडवुड ग्लोबल स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 95 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एपीएस कॉलेज की टीम आठ विकेट पर 80 रन ही बना सकी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में एसएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने 123 रन बनाए। जवाब में किड्स वैली स्कूल की टीम आठ विकेट पर 115 रन ही बना सकी।पहले सेमीफाइनल में रेडवुड ग्लोबल स्कूल ने अवध इंटरनेशनल स्कूल को छह विकेट से हराया। अवध इंटरनेशनल की टीम 10 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। रेडवुड ग्लोबल ने 7.5 ओवर में छह विकेट खोकर 58 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में संत विवेकानंद स्कूल ने एसएस मेमोरियल को सात विकेट से पराजित किया। एसएस मेमोरियल ने छह विकेट पर 80 रन बनाए थे। जवाब में संत विवेकानंद ने 8.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 81 रन बना लिए।प्रतियोगिता में पर्यवेक्षक की भूमिका किड्स वैली स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज यादव ने निभाई। इस दौरान प्रधानाचार्य एसएस यादव, जेपी सिंह और विवेक श्रीवास्तव मौजूद रहे।