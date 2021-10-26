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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Power supply in Hanumantpura and Bithauli will be off for four hours due to repair work.

Etawah News: मरम्मत कार्य से हनुमंतपुरा व बिठौली की चार घंटे गुल रहेगी बिजली

Thu, 05 Nov 2026 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:33 AM IST
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Power supply in Hanumantpura and Bithauli will be off for four hours due to repair work.
चकरनगर। बिजली विभाग की ओर से गुरुवार को हनुमंतपुरा और बिठौली विद्युत उपकेंद्रों पर 33 केवी विद्युत लाइन के अनुरक्षण और पेड़ों की टहनियों की छंटाई का कार्य कराया जाएगा। दोनों उपकेंद्र से जुड़े गांव में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक करीब चार घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। एसडीओ चकरनगर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि हनुमंतपुरा एवं बिठौली की 33 केवी विद्युत लाइन पर कार्य के चलते चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली कटौती को देखते हुए पहले से आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें। (संवाद)
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