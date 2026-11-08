Etawah News: पढ़ाई के लिए बिक रहा सुकून, 500 रुपये में छह घंटे का एकांत

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पक्का बाग, चौगुर्जी, पंजाबी कॉलोनी, विजय नगर, तिकोनिया, बलराम सिंह चौराहा, एकता कॉलोनी, भरथना रोड और लुहन्ना चौराहा समेत शहर के कई इलाकों में निजी डिजिटल लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं। जिले में इनकी संख्या करीब 350 है। यहां विद्यार्थियों को छह-छह घंटे की शिफ्ट में पढ़ाई की सुविधा मिलती है। एक शिफ्ट के लिए करीब 500 रुपये शुल्क लिया जाता है। लॉकर और अन्य सुविधाओं के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है।एक लाइब्रेरी में दो शिफ्टों में 100 विद्यार्थीएक निजी लाइब्रेरी संचालक रजत के मुताबिक, एक लाइब्रेरी में औसतन 50 सीटें हैं। दो शिफ्टों में करीब 100 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। इस हिसाब से शहर में लगभग 17,500 विद्यार्थी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूनतम औसत शुल्क के आधार पर इनसे हर महीने करीब 87 लाख और सालाना लगभग 10 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है।25 हजार रुपये खर्च, 25 से 30 हजार तक बचतडिजिटल लाइब्रेरी का संचालन कम लागत में कमाई का जरिया बनता जा रहा है। एक औसत लाइब्रेरी में हॉल का किराया 10 से 12 हजार रुपये, बिजली और एसी का बिल आठ से 10 हजार तथा वाई-फाई और पानी पर करीब दो हजार रुपये खर्च होते हैं। इस तरह कुल मासिक खर्च लगभग 25 हजार रुपये बैठता है। वहीं, औसत मासिक आय करीब 50 हजार रुपये तक पहुंच जाती है। खर्च निकालने के बाद संचालक के पास 25 से 30 हजार रुपये तक बच जाते हैं।समय-समय पर कोचिंग और डिजिटल लाइब्रेरी की जांच अभियान चलाया जाता है। इसके लिए उन्हें निर्धारित मानकों के पालन करने के साथ ही कार्रवाई भी की जाती है। सभी संचालकों से उम्मीद है कि वह मानक के हिसाब से ही लाइब्रेरी और कोचिंग का संचालन करें।-अतुल कुमार सिंह, डीआईओएस