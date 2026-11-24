विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुलाकीपुर लुहन्ना निवासी गौतम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके बाबा तुलसीराम 13 नवंबर की सुबह 10:20 बजे घर से टहलने के लिए निकले थे। घर से कुछ दूरी पर लायन सफारी रोड स्थित बीआर रिसॉर्ट के सामने फुटपाथ पर बैठ गए थे। यह रिसॉर्ट केएमसी अस्पताल के पास स्थित है।आरोप है कि इसी दौरान गांव के प्रधान धीर सिंह राजपूत अपनी कार लेकर वहां पहुंचे और फुटपाथ पर बैठे तुलसीराम को कुचल दिया। इससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद प्रधान और उनके बेटे ने मिलकर तुलसीराम के शव को सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से भाग गए। 30 से 40 मिनट बाद अनजान लोगों के माध्यम से परिजनों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद वे तुलसीराम को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।तहरीर में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर घटना के साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। परिजनों ने पूरे दिन जानकारी जुटाई। शाम करीब सात बजे रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड मिला। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधान और उनके बेटे पर हत्या, साक्ष्य छिपाने और सामान्य आशय से किए गए कृत्य की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।