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महोबा के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के सकियनपुरा निवासी रोहित ने बताया कि उसका भाई दीपू (25) राजमिस्त्री का काम करता था। सोमवार को वह अपने चाचा हनुमंत (27) के साथ बाइक से मथुरा काम करने जा रहा था। हनुमंत ईंट भट्ठे पर ईंटों की पथाई का काम करते हैं। उनके साथ गांव के ही धर्मेंद्र और रिंकू दूसरी बाइक से चल रहे थे। सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे दोनों बाइकें आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सिया देवी अस्पताल के पास पहुंची।इसी दौरान सामने से उल्टी दिशा में आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दीपू की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि साथ चल रही दूसरी बाइक भी उसकी चपेट में आ गई। हादसे में चारों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने दीपू को मृत घोषित कर दिया।वहीं, हनुमंत की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया गया। धर्मेंद्र और रिंकू को मामूली चोटें आई हैं। रोहित ने बताया कि दीपू के एक बेटा और एक बेटी हैं। पति की मौत से पत्नी किरन देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।