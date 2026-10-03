Etawah News: बल्ली टूटने से ढहा लिंटर, शटरिंग मालिक की दबकर मौत, चार घायल

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चकरपुर निवासी चंद्रशेखर के मकान पर शनिवार को लिंटर डालने का काम चल रहा था। सलेमपुर निवासी मिस्त्री बबलू ने बताया कि मकान में औरैया अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मुड़ैना रुपशाह निवासी श्याम सिंह (55) की शटरिंग लगी थी। दोपहर करीब तीन बजे लिंटर का काम लगभग पूरा हो चुका था। दो-तीन बोरी सीमेंट और सामग्री का काम बाकी था। इसी दौरान श्याम सिंह शटरिंग में लगी बल्लियों को सही कर रहे थे। अचानक शटरिंग की एक बल्ली टूट गई।इसके साथ ही लिंटर का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा और श्याम सिंह मलबे के नीचे दब गए। हादसे में लिंटर डाल रहे मिस्त्री बबलू निवासी सलेमपुर भी घायल हो गए। इसके अलावा चकरपुर निवासी मिस्त्री अनिल व नगला सिमार अजीतमल औरैया निवासी अनूप कुमार और अंकित भी घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के साथ मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर श्याम सिंह को बाहर निकाला।सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर ने श्याम सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायलों का उपचार शुरू किया गया। मृतक के दो बेटे व एक बेटी है। पत्नी माधुरी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर सीओ आरडी मौर्य, थानाध्यक्ष विपिन मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। थानाध्यक्ष ने बताया कि हादसे में शटरिंग मालिक श्याम सिंह की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है।