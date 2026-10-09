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Etawah News: पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने किया यज्ञ

Fri, 09 Oct 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:51 PM IST
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King Dasharatha performed a Yajna to beget a son.
फोटो: 12 लखना में रामलीला का मंचन करते कलाकार।स्रोत आयोजक
बकेवर। कस्बा लखना में चल रही रामलीला में शुक्रवार को राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ के संवाद तथा पुत्रेष्टि यज्ञ का मंचन किया गया। लीला में राजा दशरथ वृद्धावस्था तक संतान न होने पर वह कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण में पहुंचते हैं।
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गुरु वशिष्ठ उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुत्रेष्टि यज्ञ का मंचन किया गया। यज्ञ कुंड से अग्निदेव के प्रकट होने और राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान करने का प्रसंग दिखाया गया। राजा दशरथ ने खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकयी और सुमित्रा में वितरित किया।
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रामलीला देखने के लिए बकेवर सहित आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और क्षेत्र की धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। (संवाद)
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