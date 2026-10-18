Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:30 AM IST
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आरोग्य मेला
इटावा : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक
इटावा : पक्का तालाब स्थित दिव्यांग एसोसिएशन की दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक सुबह 10 बजे।
संकीर्तन यात्रा
इटावा: सराय शेख तिकोनिया स्थित जैन मंदिर से नगर संकीर्तन यात्रा सुबह 10:30 बजे से।
शुभारंभ
इटावा: बहेड़ा में गांव सुरक्षित परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11.00 बजे से।
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रामलीला
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में लक्ष्मण शक्ति व हनुमान भरत मिलाप की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में श्रीरामलीला महोत्सव में बालि वध व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में अंगद रावण संवाद की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से बालि वध व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में रामसेतु स्थापना व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन शाम 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में पंचवटी विश्राम व सूर्पनशा के नाक-कर्ण छेदन की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला मंचन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक
इटावा : पक्का तालाब स्थित दिव्यांग एसोसिएशन की दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक सुबह 10 बजे।
संकीर्तन यात्रा
इटावा: सराय शेख तिकोनिया स्थित जैन मंदिर से नगर संकीर्तन यात्रा सुबह 10:30 बजे से।
शुभारंभ
इटावा: बहेड़ा में गांव सुरक्षित परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11.00 बजे से।
रामलीला
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में लक्ष्मण शक्ति व हनुमान भरत मिलाप की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
इटावा : तकीपुरा मूंज में श्रीरामलीला महोत्सव में बालि वध व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में अंगद रावण संवाद की लीला का मंचन सुबह 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से बालि वध व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में रामसेतु स्थापना व अंगद-रावण संवाद की लीला का मंचन शाम 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में पंचवटी विश्राम व सूर्पनशा के नाक-कर्ण छेदन की लीला का मंचन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला मंचन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसईनावर रामलीला में सीता खोज व लंका दहन की लीला का मंचन रात 08 बजे से
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