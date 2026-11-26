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इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी की जयभारत कॉलोनी में बृहस्पतिवार सुबह गैस सिलिंडर में लीकेज के कारण रसोई में आग लग गई। इस हादसे में करीब 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। जयभारत कॉलोनी निवासी रामअवतार के घर में यह घटना सुबह करीब सात बजे हुई। उनकी पत्नी ने चाय बनाने के लिए गैस चालू की तो लीकेज से आग भड़क गई। आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया और रसोई का सामान व फर्नीचर जलने लगा। परिजनों ने बालू और पानी से करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। मकान मालिक ने फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने का आरोप लगाया। सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। (संवाद)